20 مليون مستفيد من خدمات إكرام مكة

وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي؛ أن الجمعية تعمل في مجال تعزيز الأمن الغذائي بحفظ فائض الطعام وتقديمه للمستفيدين، إضافةً لتقديمها المعونات الغذائية للعديد من فئات المجتمع، مبينًا أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 19.942.954 مستفيدًا، وأن هذا الرقم يشمل المستفيد المتكرر بطبيعة الحال.
وبين المطرفي؛ أن خدمات الجمعية تنوعت ما بين فائض الطعام من الوجبات الساخنة والفواكه والخضار والحلويات والمخبوزات والمشروبات والمجمدات، إضافة إلى معونات غذائية مثل وجبات الإطعام التي تقدم للأسر المحتاجة وضيوف الرحمن، إلى جانب السلال الغذائية واللحوم الطازجة والبطاقات الشرائية والوجبات الجافة، مضيفًا بأن الجمعية أشركت في هذا العمل أكثر من 9000 متطوع ومتطوعة.
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