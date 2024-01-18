شكرا لمتابعة خبر عن كابتن طيار يكشف أفضل وقت لحجز تذكرة الطيران ٠٠فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح كابتن طيار أفضل وقت مناسب لحجز تذكرة الطيران لمن يرغبون في ذلك

وقال الطيار خلال مقطع منتشر على نطاق واسع :”أنسب وقت لحجز التذاكر هو قبل موعد رحلتك بشهرين إلى ثلاثة أشهر ”

وأضاف” يعود ذلك لأن شركات الطيران بشكل عام إذا كان الطائرة بها ١٠٠ مقعد يحجزوا أول عشرين حجز بسعر مخفض وبعد ذلك يزيد السعر إلى أن تمتلئ الطائرة ”

وتابع ” كذلك الأوقات التي تكون فيها أسعار التذاكر مخفضة في فصل الشتاء ”