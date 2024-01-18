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تراند اليوم : باكستان تشن غارات داخل إيران وسماع دوي انفجارات بمحيط مدينة سارافان

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صحيفة الخليج 365: سُمع دويّ انفجارات عدّة، صباح الخميس، في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.

انفجارات

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".

غارات

وذكر مسؤول في الاستخبارات الباكستانية أن إسلام آباد شنت غارات داخل إيران.

معسكرات

وأوضحت مصادر باكستانية أن الجيش استهدف معسكرات "جيش تحرير بلوشستان" داخل مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

صواريخ

وكانت إيران قد وجَّهت صواريخها تجاه 3 دول، خلال 24 ساعة، هي العراق وسوريا وباكستان، وقصفت أهدافا فيها.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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