تراند اليوم : شاهد.. مختص يكشف أفضل طريقة لتحضير كوب شاي مضبوط!

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الشاي عبداللطيف السنيدي، طريقة تحضير الشاي بطريقة صحيحة.

وقال في مقطع فيديو، إن المعيار الصحيح لكل لتر من الماء هو 10 جرام "شاي" وتزيد أو تنفص حسب الذوق ونوع الشاي.

وأوضح بأن السكر حسب الرغبة، ناصحا بتقليل كمية الشاي حال تناوله بدون سكر، فمثلا مع كل لتر ماء 8 جرام شاي.

وأشار إلى أن السكر المضبوط من 50 إلى 55 جرام مع كل لتر ماء، ويفضل أن يكون ماء تحلية أو داخل علب صحية.

وبين أن إضافة السكر يكون أثناء غلي الشاي وليس قبله أو بعده، ثم نبعد الأبريق من فوق النار ونضيف الشاي ونغطيه ونتركه لمدة بين 20 إلى 25 دقيقة أو نصف ساعة.