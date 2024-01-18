تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. أمطار على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية، الرياض، القصيم،حائل، نجران، جازان، عسير والباحة.