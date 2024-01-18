شكرا لمتابعة خبر عن 3 طرق لحضور مدمن المخدرات للعلاج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح رئيس علاج الإدمان بمجمع إرادة الدكتور فيصل الزكري، طرق حضور مدمن المخدرات للعلاج.

وقال الدكتور فيصل الزكري، عبر برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية، أن أكثر من 21 ألف مريض باشروا علاجهم برغبتهم أو عن طريق ذويهم ومنهم قسرا عبر الجهات الأمنية.

وأكد الزكري، أن المجمع يتكفل بالسرية التامة في علاج المدمن دون رفع تقاريره للجهات الأمنية، لافتًا إلى أن 27 سنة متوسط أعمار مدمني المخدرات في المملكة.