تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل معلم عندما تفاجأ بـ طالبين يحملان نفس الاسم الثلاثي أثناء تقديم جائزة التميز

صحيفة الخليج 365: تعرض أحد المعلمين لموقف غريب أثناء توزيع الجوائز على طالبين يحملان نفس الاسم الثلاثي.

وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المعلم وهو يعلن اسم الفائز بالجائزة ويقول إنه مميز في كل شيء اللعب والأخلاق وهو: "عبد الله أحمد السحيباني" فخرج الطالب الذي يحمل الاسم لكنه ليس المقصود.

وعندما خرج الطالب وسط زملائه تفاجأ المعلم بأنه ليس المقصود لكنه تدارك الموقف ولم يحرجه وقال له: تعال والله ما أردها لك تستاهل. ثم خرج الطالب المقصود ومنح لكلاهما جائزة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ردة فعل المعلم وقالوا عنه: ماشاء الله أنقذ الموقف باحترافية، وأضاف آخرون: تعامل جميل ورائع من المعلم.