تراند اليوم : "اكشتوا وتنزهوا".. الحصيني يكشف تفاصيل طقس إجازة نهاية الأسبوع ويحدد المناطق المتأثرة بالأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل طقس إجازة نهاية الأسبوع.

اكشتوا وتنزهوا

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع اكشتوا وتنزهوا في البر أو الاستراحات أجواء مناسبة على معظم المناطق أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا باردة ليلاً من يبقى ليلاً يثقل الملابس في الوسطى والشمالية والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية

الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر يمل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.

الرياح والتنزه

وأكمل: الرياح من خفيفة إلى متوسطة ولا تمنع التنزه على الوسطى والشمالية والشرقية، ومن متوسطة إلى شبه قوية شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وسواحل الخليج العربي ووسط ساحل البحر الأحمر.

الباحة وعسير

وتابع: الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع أجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية الخميس والجمعة، الباحة وعسير وجازان أيام الخميس والجمعة والسبت، الأمطار المتوقعة متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة؛ قد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة.