شكرا لمتابعة خبر عن صينية عن أحد بائعي الشاهي: إنهم أفضل الناس على الإطلاق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت سائحة صينية في مقطع فيديو، أظهرت فيه سعادتها البالغة أثناء تواجدها بالمملكه، وتجربتها للشاهي السعودي.

وجاءت الفتاة وهي تتحدث مع بائع الشاهي باللغة العربية والإنجليزية، وتسأل البائع لماذا لا يستخدم جهاز كهربائي في صناعته، ليجيبها أن هذه الطريقة من عادات المملكة في صنع الشاهي.

وعبرت عن امتنانها الشديد بعد أن أعطاها هذا البائع كوب الشاهي مجانًا ليخبرها أنه هدية منه لها، لتتفاجأ من كرمه مؤكدة أنهم أفضل الناس على الإطلاق.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معبرين عن سعادتهم بهذا البائع، وعن كرمه، وفرحتهم بعدم اندثار عادات المملكة.