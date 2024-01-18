شكرا لمتابعة خبر عن الصناعة تنفّذ 905 جولات رقابية على المواقع التعدينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية-، 905 جولات رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، أصدرت خلالها 2632 إنذاراً على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الإنذارات التي صدرت من قبل الوزارة تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة؛ وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين.

وأكد على عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال بزيادة تبلغ 90% عمّا تم الإعلان عنه في 2016.