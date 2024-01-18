هتبقي شباب طول عمرك.. عشبة سحرية رهيبة هترجعك لسن الـ20 حتى لو كنت فوق الـ70

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصفة إكليل الجبل للشعر تعد من بين الوصفات الفعّالة للعناية بالشعر، حيث تعزز من كثافته وتعمل على تطويله، وتساهم في تحقيق لمسة ناعمة كالحرير ولمعان طبيعي يتزايد الاهتمام بالبحث عن وصفات طبيعية للعناية بالشعر للحصول على أفضل النتائج وحل مشاكل الشعر المختلفة سنقوم الآن بتحضير وصفة إكليل الجبل باستخدام مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها، مع اتباع الخطوات البسيطة لتحضيرها في المنزل بكل يسر.

وصفة إكليل الجبل والقرنفل

بفضل الفوائد المتعددة التي تقدمها وصفة إكليل الجبل والقرنفل لصحة الشعر، زاد الاهتمام بتحضيرها واستخدامها لإعداد هذه الوصفة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

جمع 10 ورقات من ورق الغار.

استعد ملعقتين كبيرتين من القرنفل.

استعد ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل.

استعد كوبًا كبيرًا من الماء.

أضف ملعقتين كبيرتين من حبة البركة.

أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أضف ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

أضف ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

كيفية التحضير:

في وعاء كبير، قم بمزج إكليل الجبل والقرنفل وورق الغار وحبة البركة، ثم أضف كوب الماء وقم بالتحريك الجيد.

اترك الوعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق على الأقل.

بعد ذلك، ارفع الوعاء من على النار واتركه جانبًا ليبرد.

قم بتصفية المحلول للحصول على السائل.

أضف الزيوت الطبيعية (الزيتون، الخروع، جوز الهند، السمسم) إلى محلول إكليل الجبل والقرنفل، وقم بالتحريك جيدًا.

قم بوضع الخليط في زجاجة بخاخ محكمة الإغلاق.

كيفية الاستخدام:

يمكن رش الخليط على فروة الرأس والشعر بشكل يومي.

يُفضل تركه على الشعر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة قبل غسله بالشامبو اللطيف.

يُكرر الاستخدام حسب الحاجة.

تتيح هذه الوصفة الفرصة للشعر للاستفادة من فوائد إكليل الجبل والقرنفل، وتساهم في تعزيز صحة الشعر وتعزيز نموه.

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