تراند اليوم : بالفيديو.. "طبيب" يكشف سبب وفاة 30% من السعوديين.. وينصح ب "التواصل مع الأشخاص الإيجابيين دعما للصحة"

صحيفة الخليج 365: كشف نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور أشرف أمير، أن أمراض القلب سبب وفاة 30% من السعوديين.

وقال خلال لقاء له مع قناة "الإخبارية": "أكبر مشكلة في مجتمعنا هي السمنة التي أهلت الكثير من أفراد المجتمع للدخول في مشاكل السكري والكوليسترول وأمراض القلب، والسبب وراء وفاة 30% من أفراد المجتمع السعودي هي أمراض القلب وتوابعها".

وتابع: "أمراض القلب نوعين، فهناك أمراض تجعل المريض يتعرض للإصابة بأمراض القلب ولا يمكن تغييرها مثل السكر والضغط، وهناك أشياء يمكن التغيير منها مثل السمنة والتدخين وقلة الحركة والنظام الغذائي".

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالغذاء المتوازن الذي يتضمن سعرات حرارية مقبولة تتناسب مع عمر الشخص والحركة والنشاط الرياضي وتناول كميات مياه كافية والنوم الكافي والتوقف عن التدخين والتواصل مع الأشخاص الإيجابيين دعما لصحتنا.