تراند اليوم : شاهد.. أم تحبس طفليها داخل قفص في حديقة وتشعل مواقع التواصل في العراق

صحيفة الخليج 365 :تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وجود الطفلين داخل القفص في حالة صعبة بحديقة مجاورة لجسر الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.

وحبست الأم صغيرها وتركتهما في مشهد هزّ الأوساط العراقية وفجر حالة غضب واسعة خلال الساعات الماضية.

وبعد الاتصال بوزارة الداخلية، تبين أن شرطة الكرخ قامت بإنقاذ الصغيرين بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين، وتم تحويلهما إلى مركز رعاية.

وأكد شهود عيان أن أماً أتت إلى الحديقة وتركت الطفلين ومعها طعام قليل ثم فرت هاربة بعد أن حبست عليهما وأحكمت الإغلاق.

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الصغيرين تركا يومين محبوسين في القفص إلى أن لاحط وجودهما مواطنون.