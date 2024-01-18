قانوني يعلق على إثبات نسب طالبة سعودية إلى والدها في المدينة بعد 19 عامًا

أشاد القانوني محمد النقيدان، بإثبات محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، نسب طالبة سعودية إلى والدها، وذلك وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ.

وقال النقيدان، في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “أصبح تحليل إثبات النسب من الأمور المقررة شرعًا ونظامًا، كما تعتبر مسألة إثباته من المسائل الهامة في المجتمع، نظرًا لتمسك مجتمعاتنا بالأخلاق الحميدة ورفضهِ أية أمور تمس النسب في الأسر والمجتمع.”

وأضاف: “نجد هنا مراعاة المُشرِع السعودي في نظام الأحوال الشخصية، حيث أقر في (الفصل الثاني/ النسب) مواد تنظم هذه المسائل، ومنها المادة السابعة والستون التي نصت على أنه:

لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار بالبنوة، أو بالبينة.

يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.

وأشار النقيدان إلى أن هذه المواد تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحثنا على الحفاظ على الدين والنفس والنسل، أي (النسب) و العقل و المال.

شاهد أيضاً:

محكمة في المدينة تحسم قضية نسب فتاة سعودية لوالدها بعدما رفض الاعتراف بها 19 عاما