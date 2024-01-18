تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن لقتله أخر في مكة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 18 يناير 2024، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان أن الجاني، وهو فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي، سعودي الجنسية، قد أقدم على قتل سعد بن ظافر بن سعيد البيشي، سعودي الجنسية أيضًا، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني فايز بن ظافر بن محمد السعدي البيشي، يوم الخميس 6 / 7 / 1445هـ الموافق 18 / 1 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم. كما حذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.