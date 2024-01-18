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مجندات يستعرضن مهاراتهن العسكرية خلال حفل تخرج بالمديرية العامة للسجون .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرضت مجندات سعوديات مهاراتهن العسكرية خلال حفل تخرج 165 مجندة بالمديرية العامة للسجون.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يظهر المهارات العسكرية الفائقة التي تمتلكها المجندات السعوديات.

وكان مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، قد شهد الأربعاء، 165 مجندة بعد إتمامهم دورة الفرد الأساسي الرابعة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائى بالمديرية العامة للسجون.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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