تراند اليوم : "سنبيعكم النووي كما نبيعكم النفط والغاز".. بالفيديو.. "الجبير" يعلق على امتلاك المملكة مخزون كبير من اليورانيوم

صحيفة الخليج 365 : قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، إن المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم، ونريد أن نستفيد منه اقتصاديا ولا نريد لأطراف أخرى أن تأخذ أو تنقل مواردنا خارج المملكة .

وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: "خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش منتدى دافوس 2024: "لدينا موارد نود الاستفادة منها داخل الأراضي السعودية بخبرات سعودية، وليس لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بالضمانات الدولية، ونجري محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ونحن قادرون على تلبية أي متطلبات قد يطلبونها، ونحن لدينا موارد هائلة من اليورانيوم، ولن نترك أطراف أخرى تستفيد من هذه الموارد وتحولها لمواد قيمة". وتابع: "نريد القيمة المضافة والوظائف في المملكة ، نحن نسعى لتحقيق الأرباح في المملكة، وبالطبع نحتاج إلى الطاقة النووية لتحقيق هذه التطلعات، ونعتقد أن هناك طريقة تحقق ذلك وتلبي كافة متطلبات وكالة الطاقة الذرية لتكون الطاقة النووية جزءا من مزيج الطاقة لدينا، وسنعمل على خلق طاقة نظيفة، مما سيساعدنا على التقدم.

وأضاف: نحن نرى أنفسنا كمصدر للطاقة للعالم حاليا، ونرغب في المستقبل أن نبيع لكم الطاقة النووية النظيفة، ونبيع النفط والغاز والطاقة الخضراء المتجددة.