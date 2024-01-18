شكرا لقرائتكم خبر عن سوري يعفو عن سعودي ويثير تفاعلا وأمير سعودي: أنا تحت أمرك (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر حساب إمارة عسير عبر منصة إكس مقطع فيديو وثق عفو مقيم سوري، عن قاتل ابنه أمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، لوجه الله تعالى دون مقابل.

استقبال المواطنين

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال اليوم المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية.

​​​​​​الحق

ووجه أمير عسير حديثه لوالد القتيل السوري قائلا: لقاؤنا اليوم من باب الفضل وليس من باب الحق، فالله سبحانه وتعالى شرع الحق، وكذلك فتح باب الفضل، وقال تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض» وهذا وعد إلهي".

العفو

وأضاف: "أطلب إليك، وأنت الوجه السمح، أن تنظر في تطبيق مدلول الآية الكريمة، وتُفرحنا إن رأيت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك بالعفو لوجه الله عن القاتل، ولكم بالمقابل ما تطلبونه وما شرعه لكم الشرع بما يرضي الله ويرضي الشرفاء والعقلاء من عباده. أطلب منك أن تصلي ركعتين وتستخير الله، وتعود إلينا، وأنا تحت أمرك، وتعطيني ما بخاطرك".

​​​​​​أرض العطاء

ومن جانبه قال والد القتيل في حديثه: أتوجه بجزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية، أرض العطاء، حكومة وشعباً، وأتقدم بجزيل الشكر إلى المشايخ والأعيان.

العفو عن القاتل