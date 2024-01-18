تراند اليوم : "هناك عدم مبالاة بأموال المساهمين".. بالفيديو.. مستشار مالي يكشف عن حجم الخسائر الصادمة لـ "شركة تهامة"

صحيفة الخليج 365: قال المستشار المالي، خالد الزايدي، إنه يجب توخي الحذر، من الشركات التي تعلن عن خسائر متراكمة في كل الأوقات، مثل شركة "تهامة".

وأضاف في حديثه عبر قناة الإخبارية، أن هذه الشركة وصلت خسائرها المتراكمة إلى 363 مليون ريال في الوقت الذي كان رأس مال الشركة 50 مليون ريال ولذلك رفعت الشركة رأس المال إلى 175 مليون.

وتابع: بعد ذلك خفضت الشركة رأس المال، ثم زادته مرة أخرى وأصبح هناك عدم مبالاة بأموال المساهمين.

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للشركات تتمثل في رفع وعي المتعاملين في الأسواق المالية والمساهمين فيها.