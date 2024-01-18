تراند اليوم : بالفيديو.. "النحاس" يكشف تأثير تصنيف أمريكا الحوثي منظمة إرهابية على عملية السلام في اليمن.. والمستفيدين من القرار

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – الأميركية، الدكتور إبراهيم النحاس، عن تأثير تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية على عملية السلام في اليمن.

منظمة إرهابية

وقال خلال مداخلة له في برنامج "هنا الرياض" المذاع على قناة الإخبارية: "نحن نتساءل كثيرا ما هي الصورة التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية في هذا التوقيت على الرغم أن نفس الإدارة أزالت جماعة الحوثي من هذه القائمة".

دولة تخدم مصالحها

وتابع: " نحن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم النموذج الفريد للدولة التي تخدم مصالحها، ولديها أنانية كبيرة في التعبير عن هذه المصالح".

عدم الاستقرار

وأكمل: "الولايات المتحدة رأت أن جماعة الحوثيين في هذا التوقيت تستهدف حليفتها إسرائيل، وبالتالي آثرت أن تدفع المجتمع الدولي والمنطقة مجددا إلى حافة لا تريدها المنطقة في هذا التوقيت، وتريد أن تُعيد اليمن إلى وضع اللاستقرار مجدددا، وإلى النزاعات الإقليمية، وإعادة اليمنيين إلى الصراع مجددا بعد أن جلسوا على طاولة المفاوضات، وبعد أن وافقت جماعة الحوثي على إعادة بناء الدولة اليمنية".

الحذر

وأضاف: " علينا جميعا في المنطقة العربية الحذر وألا ننجرف مجددا إلى تلك السياسة الأمريكية التي تريد إعادة المنطقة مجددا إلى عدم الاستقرار ، لأنها هي الوحيدة المستفيدة وكذلك حليفتها إسرائيل".