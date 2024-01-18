الشركات تعود لنظافة المدارس

بدأت عدد من الشركات باستلام مسؤولية النظافة في مدارس التعليم العام، بعد إسنادها من قبل إدارات التعليم، وتتولى الشركات مسؤولية النظافة وتوفير أدوات التعقيم ومستلزماتها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة حول نظافة المنشأة التعليمية.

حصر العمالة

أبلغت عدد من إدارات التعليم المدارس عن بدء تولي شركات مسؤولية النظافة داخل المدرسة وتوفير أدواتها، بالإضافة إلى صرف رواتب عمال النظافة الموجودين بالمدارس، خلافًا للسابق بتحويل مخصصات مالية لحساب المدارس تختص بالنظافة.

وقدمت الشركات بداية من الفصل الدراسي الثاني أعمالها للمدارس من خلال تسليم أدوات النظافة الأساسية، وحصر العمالة واحتياجات المدارس، فيما تتولى الشركة تسليم المدارس شهريًا الأدوات الاستهلاكية والمرتبات المالية لإدارة المدرسة تباعًا بعد توليها أعمالها.

أعداد الطلاب

تختلف احتياجات المدارس بحسب أعداد الطلاب أو الطالبات والكثافة الطلابية، إضافة إلى عدد طوابق المدارس، فيما تشترك الشركة مع إدارة المدرسة بالإشراف على النظافة والمتابعة والمراقبة، وتلبية احتياجات المنشآت التعليمية من احتياجات طارئة أو شهرية، وتسليمها لإدارة المدرسة وفق بيان حصري، وعادة ما تكون مخصصات استهلاكية تنفذ من المدارس بصورة كبيرة بينما تبقى الأساسيات من احتياجات النظافة دائمة، ويتم استبدالها عند الحاجة أو عند طلب إدارة المدرسة، في حين ترتكز نظافة المدارس على الفصول والساحات قبل الدوام المدرسي، وبعد فسحة الأفطار وعند نهاية دوام المدارس، إضافة للحالات الطارئة والمناسبات.

مهام لشركات النظافة

- الإشراف على النظافة.

- المتابعة والمراقبة وتلبية الاحتياجات.

- تأمين المخصصات الاستهلاكية.

- توفير احتياجات النظافة الدائمة.