شكرا لمتابعة خبر عن الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا لنظر الدعوى المقامة على دغريري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بأنه نظرًا لتغيب المدعى عليه / يحيى بن علي بن علي قطابري دغريري – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1009651249) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها.

فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مؤكدة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.