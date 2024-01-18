اخبار السعوديه

تراند اليوم : "نظراً لتغيبه ".. محكمة الاستئناف الجزائية تحدد موعدا جديدا في الدعوى المقامة ضد " يحيى دغريري" وتكشف عن الإجراء في حال عدم حضوره

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

٢٠٢٤٠١١٨_١٥١٦٤٧

صحيفة الخليج 365 - واس : أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بأنه نظرًا لتغيب المدعى عليه / يحيى بن علي بن علي قطابري دغريري - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1009651249) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليه في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا