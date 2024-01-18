شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية.. علاج فعال لخفض ضغط الدم المرتفع بأسرع وقت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني الكثير من الاشخاص إرتفاع ضغط الدم المرتفع وهو واسع الانتشار والاكثر شيوعاً في العالم، لذا مرضى ضغط الدم المرتفع العناية بهم أمر ضروري للغاية،لما قد يترتب عليه من الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية فتغييرات نمط الحياة تؤدي دورًا مهمًا في علاج ارتفاع ضغط الدم ،وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب،ويعتمد علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل أساسي على الأدوية، والعادات الصحية اليومية، كما قد تساعد بعض العلاجات والطرق المنزلية إلى جانب الأدوية على خفض ضغط نرصها وفقا لموقع foodnd



وصفات منزلية لخفض ضغط الدم:

التوت:

يعتبر التوت مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، والذي يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الدم مما قد يساعد في توسع الأوعية الدموية ومن ثم خفض مستويات ضغط الدم.

الحمضيات:

الحمضيات تساعد في خفض ضغط الدم، وتشمل الغريب فروت والبرتقال والليمون مليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، التي يمكن أن يمكن أن يتداخل مع الأدوية الشائعة لخفض ضغط الدم.

البقوليات

يساعد تبديل المواد الغذائية الكربوهيدراتية البسيطة بمنتجات الصويا ومنتجات ألبان قليلة الدسم، على تخفيض ضغط الدم المرتفع".

، بما في ذلك الفول والعدس والفصوليا غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الطماطم:

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب كوب واحد من عصير الطماطم يوميًا قد يعزز صحة القلب، ووجد الباحثون إلى أن عصير الطماطم يحسن ضغط الدم، ويساعد على التحكم في مستوى الكوليسترول الضار.

البنجر:

يساهم البنجر على خفض ضغط الدم، بفضل محتواه من العناصر الغذائية، وهو مركب معروف بتأثيره في خفض ضغط الدم ،ويحتوي البنجر على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة العامة.

زيت الزيتون:

تلعب العناصر الغذائية والمركبات النباتية في زيت الزيتون، مثل حمض الأوليك الدهني أوميغا 9 والبوليفينول المضاد للأكسدة، دورا كبيرا في خفض ضغط الدم.

التمارين الرياضية:

تساعد التمارين الرياضية على تقليل التوتر وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية ما يقلل بدوره من فرص ارتفاع ضغط الدم، ويُنصح بممارسة أنشطة بدنية معتدلة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.

الإقلاع عن التدخين:

ينصح بالإقلاع عن التدخين أو الحد منه على قدر الإمكان ،وتتسبب المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ في إتلاف أنسجة الجسم وتصلب جدران الأوعية الدموية.