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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للألم.. مشروب سحري لتنظيف القولون واستخراج الفضلات الكريهة والقضاء على الإمساك وتعفنات البطن والأمعاء شاهد للفائده؟

الإصابة بالقولون العصبي قد يؤثر على حياتك بأكملها، فالأعراض المصاحبة قد تكون مزعجة ومؤلمة للغاية، والكثير من الأشخاص يبحثون دائماً عن بدائل طبيعة لعلاج القولون العصبي، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، لذا تعرفوا معنا من خلال المقال على أفضل مشروبات لعلاج القولون العصبي وتأثير القهوة على مرضى القولون العصبي:

مشروبات لعلاج القولون العصبي الإصابة بالقولون العصبي تؤثر على حالة الجهاز الهضمي، وقد يتسبب ذلك في الشعور ألم في البطن وانتفاخ والإمساك والإسهال، وهناك العديد من أنواع المشروبات العشبية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الآلام المصاحبة للقولون العصبي، وإليكم أبرز تلك المشروبات:

1. مشروب النعناع لعلاج القولون العصبي وجدت بعض الدراسات أن النعناع من أهم مشروبات لعلاج القولون العصبي حيث يقلل النعناع من شدة الألم للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، ولكن لا يُنصح باستخدام النعناع من قبل الأشخاص الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز، أو ارتجاع المريء، أو مشاكل المرارة.

ومع ذلك؛ فإن مخاطر شرب شاي النعناع منخفضة وقد تكون الفوائد كبيرة، وتُشير بعض الدراسات إلى أن شاي النعناع يمكن أن يقلل من تقلصات الأمعاء ويساعد الكبد على إزالة السموم من الجسم.

تحذير: يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل التفكير في تناول زيت أساسي عن طريق الفم، فالجرعات الكبيرة جدًا من زيت النعناع يمكن أن تكون خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى الوفاة. 2. مشروب الكركم

مشروب الكركم هو مشروب آخر من أهم مشروبات لعلاج القولون العصبي ، حيث وجد الباحثون أن مستخلص الكركم يقلل من آلام البطن وأعراض القولون العصبي، كما أن تناول الكركم قليل المخاطر نسبيًا ومن المعروف أنه يقلل الالتهاب ويعمل كمضاد للأكسدة، وكلاهما فوائد صحية لشخص مصاب بمتلازمة القولون العصبي.

ويفيد بعض العلماء أن الكركمين وهو المكون النشط في الكركم يمكن أن يكون له تأثير على مستويات السكر في الدم، لذلك من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري مناقشة هذا الأمر مع الطبيب.

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة التحدث مع الطبيب قبل تناول الكركم، فالتوابل لها القدرة على تفاقم ارتداد الحمض وتسبب عدم الراحة في المعدة.ويُباع شاي الكركم في أكياس شاي مُعبأة مسبقًا أو يمكن صنعه في المنزل باستخدام الكركم المطحون أو قطعة من جذر الكركم، كما يمكن أيضًا خلط الكركم مع الليمون والقرفة لصنع مزيج لذيذ.

3. مشروب الزنجبيل يستهلك الكثير من الأشخاص الزنجبيل في كثير من الأحيان لتخفيف الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، وقد يكون من ضمن مشروبات لعلاج القولون ، ولكن لا توجد دراسات علمية حول فعّالية الزنجبيل في علاج أعراض القولون العصبي، ولكن يُعتقد أن مستخلص الزنجبيل قد يساعد في تقليل الالتهاب، ويجعل بطانة المعدة أقوى، ويعزز الحركة في الأمعاء.

ويمكن صنع شاي الزنجبيل باستخدام أكياس الشاي المعبأة مسبقًا، كما تتوفر أيضًا وصفات تستخدم الزنجبيل الطازج أو الزنجبيل المجفف، ويمكن مزج الزنجبيل مع العسل أو مع الكركم.اقرأ أيضاً: أفضل الأعشاب لعلاج القولون العصبي وتخفيف آلامه.

4. فوائد البابونج للقولون العصبي شاي البابونج هو نوع شائع من شاي الأعشاب، ويعتقد بعض الأشخاص أنه مفيد للراحة، ولكن ليس هناك العديد من الدراسات التي أكدت ذلك، فبعض الأشخاص يختارون شاي البابونج لتخفيف آلام المعدة.

ويمكن أن يقدم البابونج فوائد للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي لأن أعراض الجهاز الهضمي يمكن أن تكون مرتبطة بالتوتر. 5. مشروب الشمر

قد يكون الشمر مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، فهوم من أهم مشروبات لعلاج القولون العصبي لأنه يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات المعوية وتخفيف الغازات، كما أن له نكهة حلوة تشبه اليانسون.

ودرس العلماء التأثير المشترك للكركمين وزيت الشمر الأساسي على أعراض القولون العصبي لدى 121 شخصًا، وبعد 30 يومًا، قلت شدة الأعراض في الأشخاص الذين تناولوا تركيبة الكركم والشمر. ولكن هناك حاجة إلى

مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان شاي الشمر يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الأعراض، ويمكن شراء شاي الشمر في أكياس الشاي المعبأة مسبقًا أو تحضيره في المنزل. تحذير: يفيد الباحثون أن الشمر قد لا ينصح به للنساء الحوامل، وأنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية.

فوائد الماء لعلاج القولون العصبي يُعتبر الماء أفضل مشروب على الإطلاق، فكل خلية في جسم الإنسان تحتاج للماء لتعمل بشكل دقيق، والماء من أهم عناصر الحصول على عملية هضم جيدة، حيث يساعد الماء جميع أجهزة الجسم على إتمام العمليات الحيوية.

وشرب كمية كافية من الماء أمر هام للغاية في حالة الإصابة من الإمساك أو الإسهال وخاصة عند الإصابة ببعض الأمراض مثل القولون العصبي، حيث يسهل في عملية خروج هذه الفضلات من الجسم.

وإذا كنت تواجه صعوبة في تذكر الحصول على كمية كافية من الماء خلال اليوم، احرص على التالي: قم بشرب كمية كبيرة من الماء عند مسك الكوب في كل مرة تتذكر، ثم قم بإعادة ملء الكوب مرة أخرى في نفس الوقت، وضعه أمامك طوال الوقت حتى تتذكر.

إذا كنت تقود السيارة، احرص على تواجد زجاجة من الماء بجوارك أثناء القيادة دائماً.

يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون للماء الخاص بك، لتجعل مذاقه أحلى، وليساعدك على تحسين عملية الهضم خلال اليوم.مشروبات تهيج القولون العصبي يجب تجنبها إلى جانب أفضل مشروبات لعلاج القولون العصبي التي تم ذكرها سابقاً، توجد مجموعة من المشروبات التي تعمل على تهيج القولون التي يجب تجنبها والابتعاد عنها، وتشمل تلك المشروبات ما يلي:

أي مشروب يحتوي على الفركتوز بكمية كبيرة مثل، عصير التفاح وعصير المانجا والبطيخ.

المشروبات الخالية من السكر المصنوعة من المحليات الصناعية مثل المشروبات الغازية للدايت، العصائر الخالية من السكر. أي مشروبات قد تحتوي على البصل والثوم. الحليب. الكحوليات.

هل القهوة تضر بالقولون؟ عادة ما يتسائل مرضى القولون العصبي عن تأثير شرب القهوة، لذا يجب الذكر أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل لمرضى القولون العصبي، حيث يزيد الكافيين من تقلصات عضلات الأمعاء، ويزيد من إفراز الحمض في المعدة.

كما أثبتت بعض الدراسات الأخرى أن القهوة يمكن أن تزيد من الإسهال، والذي يُعتبر من أبرز أعراض القولون العصبي.

وتتضمن المصادر الأخرى للكافيين التي تزيد من أعراض القولون العصبي الشاي، والمشروبات الغازية والشيكولاتة.