شكرا لمتابعة خبر عن الطقس المتوقع لإجازة هذا الأسبوع .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، الطقس المتوقع لإجازة هذا الأسبوع.

وأكد أن النماذج العددية للطقس أشارت إلى أن أجواء هذا الأسبوع للتنزه في البر أو الاستراحات على معظم المناطق، مضيفا أن الأجواء ستكون معتدلة إلى لطيفة نهارا، باردة ليلاً.

ونصح من يبقى ليلاً بأن يثقل الملابس في الوسطى والشمالية والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية، مضيفا أن الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر يمل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً ، لافتا إلى أن الرياح من خفيفة إلى متوسطة ولا تمنع التنزه على الوسطى والشمالية والشرقية، ومن متوسطة إلى شبه قوية شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وسواحل الخليج العربي ووسط ساحل البحر الأحمر.

وأكد أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445هـ مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من الوسطى والشرقية الخميس والجمعة على الباحة وعسير وجازان أيام الخميس والجمعة والسبت، فيما ستكون الأمطار المتوقعة متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة على اجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة.