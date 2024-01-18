شكرا لمتابعة خبر عن أحلام بكري تطرح “متقاعد لا تكلمني” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت الكاتبة أحلام بكري كتابها الجديد بعنوان “متقاعد لا تكلمني”، وهو يعتبر الإصدار السادس لكاتبة “صدى” الإلكترونية.

ويستهل الكتاب بإهداء جاء فيه: “نافذة ضوء لمن يشعُر أن حياته المهنيّة والعمليّة قد انتهت ، وانتهت معها دورة حياته ، أنت لم تنتهِ بعد ، بل أنت في زهو حياتك ، بدأتَ الآن مرحلتك الملكيّة”.

وتقول بكري، إن الكتاب: “إهداء للمتقاعدين والمتقاعدات، والمتوجس من فكرة التقاعد والدخول في عالمه، أهديك هذا الإصدار”.