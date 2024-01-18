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أحلام بكري تطرح “متقاعد لا تكلمني”

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الرياض - علي القحطاني - أطلقت الكاتبة أحلام بكري كتابها الجديد بعنوان “متقاعد لا تكلمني”، وهو يعتبر الإصدار السادس لكاتبة “صدى” الإلكترونية.

ويستهل الكتاب بإهداء جاء فيه: “نافذة ضوء لمن يشعُر أن حياته المهنيّة والعمليّة قد انتهت ، وانتهت معها دورة حياته ، أنت لم تنتهِ بعد ، بل أنت في زهو حياتك ، بدأتَ الآن مرحلتك الملكيّة”.

وتقول بكري، إن الكتاب: “إهداء للمتقاعدين والمتقاعدات، والمتوجس من فكرة التقاعد والدخول في عالمه، أهديك هذا الإصدار”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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