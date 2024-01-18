تراند اليوم : شاهد مختص يكشف عن طريقة عمل برجر الجراد ويعلق: له فوائد عديدة

صحيفة الخليج 365: وثقت قناة العربية عبر صفحتها بمنصة "إكس" في مقطع فيديو، طريقة عمل برجر الجراد، بالتزامن مع بداية موسم الجراد في القصيم.

واستعرض فهد العنزي، أحد أهالي القصيم، خلال المقطع، الجراد بأنواعه وهو حي، وقال: هذا ألذ أنواع الجراد ويتم وضعه وهو حي في الماء، وأهم شيء يتم طبخه وتنظيفه جيدًا، وله فوائد عديدة".

وعن طريقة عمل برجر الجراد، شرح قائلًا: "وهو حي يتم وضعه في وعاء كبير مليء بالماء على النار، وبعدها يتم وضع الغطاء حتى لا يطير، وبعد ساعة يتم إخراجه من الماء، ثم وضعه في وعاء آخر به ماء نظيفة ثم يطبخ لمدة ساعة أخرى".

وفي لقطة أخرى، قام بطبخ البصل مع الجراد، ووضع معه القليل من الخضار الملون، ثم خلطهم مع بعض، حتى تكون الطبخة جاهزة.

وأبان المقطع، أنه بعدما أصبحت الطبخة جاهزة، قام "العنزي" بوضع القليل من الجراد على خبز "البرجر"، ثم وضع الكاتشب، وأوضح أنه يمكن تناوله مع الخس.