تراند اليوم : "أمطار وثلوج وصقيع".. "كراني" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة ويحدد موعد عاصفة قطبية قادمة

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس حسن كراني عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة، مشيرا أن عاصفة قطبية قادمة يوم الأربعاء المقبل.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "مع نهاية يوم الجمعة 26- 1- 2024 تتراجع الكتلة الدافئة جنوبا وتتعمق الكتلة القطبية على الشمال وشمال القطاع الغربي، ويوم الأحد يستمر تدفق الكتلة القطبية الباردة عبر الشمال، والوسطى والشرقية والغربية تشهد فرصة الصقيع وحرارة صغرى تكون صفر ودون الصفر المئوي على الشمال وانخفاض ملموس على بقية المناطق".

وتابع:" يوم الاثنين الكتلة القطبية الباردة يمتد محورها لشرق المتوسط ثم يتحول تدريجيا لأجواء الشمالية الغربية مع فرصة الصقيع والثلوج وأمطار متجمدة".

وأضاف: " الأربعاء العاصفة القطبية تتمركز شمال القطاع الشمالي ويمتد محورها حتى وسط الشمال.