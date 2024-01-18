تراند اليوم : شاهد.. لص حاول يخطف هاتف من راكب في القطار وفجأة حدث ما لم يتوقعه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، شخص حاول سرقة هاتف راكب في أحد قطارات ولاية بيهار الهندية.

وعن تفاصيل الواقعة، أبان المقطع، أن الشخص قفز على نافذة القطار، ليقوم بسرقة هاتف أحد الركاب المسافرين، ولكن الراكب أمسك ذراعه وبقى متدليًا في الخارج أثناء تحرك القطار، ثم انهال عليه بالضرب والصفع على رأسه، ولم يستطع السارق الإفلات من يده.

وأظهر المقطع، أن الراكب لم يترك السارق حتى توقف القطار، وعلى الفور جاء عدد من الأشخاص وأمسكوا به حتى تصل الشرطة.