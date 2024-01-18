تراند اليوم : هل "مرق العظام" غني بالكولاجين ويجدد خلايا الجلد؟ .. طبيبة تجيب وتفجر مفاجأة غير سارة

صحيفة الخليج 365: كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء حقيقة الخصائص العلاجية ل "مرق العظام". مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن الفوائد مجرد أسطورة.

وقالت الأخصائية، إن الكثيرين يتناولون مرق العظام لتحسين حالة الجلد وعلاج المفاصل وبناء كتلة عضلية لأن هناك رأي سائد مفاده أن مرق العظام غني بالبروتين والكولاجين إلا أن هذا غير صحيح. حسب "سبوتنيك".

وتابعت: "الكولاجين الموجود في مرق العظام لا يتحول مباشرة إلى الجلد أو المفاصل والعضلات، بل يتحلل في المعدة إلى أحماض أمينية يحولها الجسم حسب الأولوية إلى مناطق الجسم".

وأكملت: "يحتوي المرق على نسبة عالية من البيورينات. وهذه المواد تحفز عملية تركيب حمض البوليك بكميات كبيرة، وحمض البوليك يسبب ضررا للمفاصل مثل النقرس، وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم".

وأضافت: " يحتوي على دهون ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من داء السكري وحصى الكلى وانقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم ونقص الهرمونات الجنسية ومشكلات الإنجاب ومشكلات جنسية أخرى".