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تراند اليوم : بالفيديو.. "طبيبة" تكشف سبب استجابة بعض الأشخاص لعلاج السرطان وعدم تجاوب آخرين

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صحيفة الخليج 365 : كشفت الدكتورة منيرة الحسيني استشارية طب الأورام للكبار بالمركز التخصصي الطبي في الرياض، سبب استجابة بعض الأشخاص لعلاج السرطان وعدم تجاوب آخرين.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة روتانا خليجية:" نسبة الشفاء تكون حسب عدة أمور منها النوع البيولوجي للورم ومرحلة الورم والحالة الصحية للمريض".

وتابعت:" بعض أنواع الأورام لديها قابلية للشفاء بنسبة كبيرة مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي وسرطان القولون في المراحل المبكرة".

ولفتت إلى ضرورة الفحص المبكر سنويا لأن ذلك يزيد من احتمال الشفاء ل 97%. مشيرة إلى أنه من الأفضل عمل الفحص كل عام بعد تجاوز سن الأربعين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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