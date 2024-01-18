تراند اليوم : بالفيديو.. "طبيبة" تكشف سبب استجابة بعض الأشخاص لعلاج السرطان وعدم تجاوب آخرين

صحيفة الخليج 365 : كشفت الدكتورة منيرة الحسيني استشارية طب الأورام للكبار بالمركز التخصصي الطبي في الرياض، سبب استجابة بعض الأشخاص لعلاج السرطان وعدم تجاوب آخرين.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة روتانا خليجية:" نسبة الشفاء تكون حسب عدة أمور منها النوع البيولوجي للورم ومرحلة الورم والحالة الصحية للمريض".

وتابعت:" بعض أنواع الأورام لديها قابلية للشفاء بنسبة كبيرة مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي وسرطان القولون في المراحل المبكرة".

ولفتت إلى ضرورة الفحص المبكر سنويا لأن ذلك يزيد من احتمال الشفاء ل 97%. مشيرة إلى أنه من الأفضل عمل الفحص كل عام بعد تجاوز سن الأربعين.