تراند اليوم : هل الضربات الأمريكية على الحوثيين ستوقف هجماتهم؟.. الرئيس بايدن يجيب

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الضربات العسكرية التي تشنها أمريكا وبريطانيا على مواقع الحوثيين في اليمن لن توقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وعندما سُئل في البيت الأبيض، الخميس، عما إذا كانت الضربات ناجحة، أجاب الرئيس: "عندما تقول إنها ناجحة، هل ستوقف الضربات الحوثيين (عن هجماتهم)؟.. "لا". "هل ستستمر؟".. نعم".

وحول تصاعد التوترات بين إيران وباكستان، قال : "كما ترون، فإن إيران ليست محبوبة بشكل خاص في المنطقة، وحيثما يكون الأمر كذلك، فإننا نعمل عليه. لا أعرف إلى أين يتجه الوضع".