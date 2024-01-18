تراند اليوم : كان أغنى الصحابة.. بالفيديو:"السعدان" يكشف حجم ثروة عثمان بن عفان ويعلق: إذا طبق أي شخص خماسية عثمان سيصبح من كبار التجار

صحيفة الخليج 365: كشف مدير مؤسسة رسالات القرآن عمر السعدان، أن عثمان بن عفان كان أغنى الصحابة، مشيرا إلى أن الإنسان إذا طبق خماسية عثمان بن عفان في حياته سيصبح من كبار التجار.

ثروة عثمان وقال خلال لقاء له مع برنامج "الراصد" :" أن ثروة عثمان بن عفان إذا تم تقديرها وفقا للعملة الآن ستتجاوز 4 مليار ريال"، مبينا:" كان الذهب 4.25، وفي زمنا هذا يتجاوز 4 مليار".

وأشار إلى أن عثمان بن عفان كان يمول وزارة الدفاع، وتصدق ب "البئر" الذي كان يعد مصدر من مصادر الاقتصاد.

سر الغناء

وتابع" عندما سئل عثمان عن سر غنائه قال:" كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين"، مشيرا إلى أن هذه الخماسية العثمانية توضح كيف تصبح تاجر.

الخماسية العثمانية

وشرح الخماسية العثمانية قائلا:" عثمان بن عفان كان يعتبر أن أصل أي تجارة هو الإخفاق ووصفها ب" المريض"الذي يتم علاجه حتى يقف على قدمه، ولم يكن يعبث بالأرباح ويجعلها في رأس المال حتى يكبر، ومثل بعض أنشطة التجارة ب" الشيخوخة". وتابع :" مثل الذي يشتري الآن الأراضي الموجودة في وسط الرياض، حيث وصلت إلى حدها فيما قال ابن خلدون الرزق في أطراف المدن.

وأضاف:"جعل الرأس رأسين يعني تنويع مصادر الدخل فإذا خسر شيء يعوضه شيء آخر ". واختتم قائلا:" لو طبق الإنسان هذه القاعدة يصير من أكبر التجار، لافتا إلى أن المشكلة في التفكير فعندما يفكر الإنسان مثل الأغنياء سيصبح غنيا".