تراند اليوم : "مراتي منكدة عليا كيف أرضيها".. شاهد.. مهندس يطلب رد من الذكاء الاصطناعي على سؤاله

صحيفة الخليج 365 : استعرض المهندس ورائد الأعمال عمرو عوض الله، إمكانات الذكاء الاصطناعي في الرد على أي سؤال يطرح عليه.

ووجه "عوض الله" خلال لقائه في "بودكاست فنجان"، سؤالًا إلى أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقال: أنا زوجتى منكدة عليا وكل شوية تتخانق معايا كل ما أرجع البيت تقول لي كنت فين، ما الطريقة التي تجعل زوجتي تهدأ وتكون سعيدة في حياتها.

وجاء رد الذكاء الاصطناعي كالتالي: أهم شيء التواصل بفاعلية لأنه يمكن أن يساهم في تحسين علاقتك، وإليك بعض النصائح، أسألها عن مخاوفها واستمع إليها بتمعن، وفهم وجهة نظرها يمكن أن يساعد على حل المشكلة.

وأضاف: أحرص على قضاء وقت ممتع، والأنشطة والخروجات يمكن أن تقوي العلاقة وتخلق ذكريات سعيدة، الاعتراف بالأخطاء والاعتذار، إذا شعرت أنك أخطأت في شيء من المهم الاعتراف بذلك والاعتذار، لأن هذا يظهر النضج والاحترام لمشاعر الآخر.

وذكر رد الذكاء الاصطناعي أنه من الضروري أن يظهر الشخص تقديره لزوجته من خلال الثناء والشكر، وإذا استمرت المشكلة يجب طلب المشورة من مستشار زواج محترف، والعلاقات الزوجية تتطلب من كلا الطرفين الصبر والتفاهم والتواصل الجيد، لأنها المفاتيح لعلاقة صحية وسعيدة.