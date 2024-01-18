شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته "ينبع الصناعية".. سفير اليابان يشيد بالإنجازات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جذب الاستثمارات

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، والوفد المرافق الذي يزور مدينة ينبع الصناعية.وخلال الاستقبال أوضح السالم، المهام المنوطة بالهيئة الملكية والإنجازات التي حققتها منذ إنشائها، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي قدماً بمساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال العديد من المبادرات التي قدمتها في إطار رؤية المملكة 2030".أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ترحيب الهيئة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وحرصها على تهيئة المدن الأربع التابعة لها في الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لجذب هذه الاستثمارات، منوهاً بالشراكات التي تتمتع بها الهيئة الملكية مع العديد من الجهات.وأعرب السفير الياباني عن إعجابه بالتقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة، مبيناً اطلاعه على الإنجازات التي حققتها الهيئة على الصعيد المحلي والدولي.