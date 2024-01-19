شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: اقتران القمر بالثريا علامة على شدة البرد وطول الليل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن اقتران القمر بالثريا في اليوم التاسع من الشهر الهجري علامة على شدة البرد وطول الليل.

وأكد أن أجمل نجوم السماء نجوم الثريا، مضيفا أن العرب القدماء كانوا يستدلون على هذا الاقتران بين القمر والثريا على بداية وشدة البرد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن الاقتران تقريبي، وهذا يعني أن القمر قد يقترن بالثريا قبل أو بعد التاسع من الشهر الهجري.