تراند اليوم : وزير خارجية إيران عن هجمات أربيل: جاءت لمكافحة الإرهاب.. شاهد.. كيف رد عليه نظيره العراقي

صحيفة الخليج 365: علق وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان"، على أن هجمات أربيل جاءت لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال تصريحات نشرتها قناة الإخبارية.

وقال وزير خارجية إيران: نحن نحترم سيادة العراق، وهجمات أربيل جاءت لمكافحة الإرهاب .

وفي المقابل، رد وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، على تصريحات نظيره الإيراني، قائلًا: "الإرهاب يهدد أمننا ومجتمعنا، ونحن نستهدف الإرهاب، ولكن العراقيين ليسوا إرهابيين ضد إيران، والأطفال الذين قتلوا في أربيل ليسوا إرهابيين، الطفل في عمر سنة هل هو إرهابي؟ .