تراند اليوم : "كنا نسمع صياحهم "..شاهد : مواطن يروي قصة مشاركته بمعركة ضد إسرائيل في عام 1970 وبسببها أهداه الأمير سلطان بندقية

صحيفة الخليج 365: روى المواطن "إبراهيم آل مشعل" قصة مشاركته في معركة "غور الصافي" ضد إسرائيل، التي حدثت في عام 1970.

وقال "آل مشعل" خلال لقائه بقناة "العربية": كنا في تبوك عندما نشبت حرب الأيام الستة، وتحركت القوات من تبوك إلى الأردن، وصرنا تحت القيادة الأردنية السعودية، بأمر من الملك فيصل رحمه الله.

وتابع: وعندما نشبت الحرب نزلنا إلى منطقة غور الصافي، وعندما جاء الليل حسينا أن العدو تقدم، وبدأ إطلاق النار بينا وبينهم، وتصدينا للعدو، وكنا نسمع صياحهم وقتل منهم 15 جنديًا وضابط.

وأكمل: وعندما انتهت المعركة، جاءت برقية من الأمير سلطان يخبرون عن الدور الذي قمت به، ولما أخذوني مقابلة سألوني لماذا لم تنسحب، قلت لهم والله أنا حماية للوحدة لا يحق لي الانسحاب.

وأوضح أنه بعد أيام أهداه الأمير سلطان هدية وهي عبارة عن بندقية وتم ترقيته تقديرا لدوره في المعركة.

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