تراند اليوم : "روحتي مني يا إيمان".. مصري يمزق جسد زوجته ب 25 طعنة والكشف عن ردة فعله بعد ارتكابه الجريمة مباشرة

صحيفة الخليج 365: أنهى موظف مصري حياة زوجته بـ 25 طعنة داخل منزل اسرتها بمنطقة العجوزة في القاهرة ، لرفضها العودة إلى مسكن الزوجية وطلبها الانفصال والطلاق رسميا .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع سيدة تعمل " صحفية " على يد زوجها الذي تطلقت منه شفهيا داخل منزل أسرتها بالعجوزة ، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين من الفحص أن المجني عليها منفصلة عن زوجها، وتقيم صحبة أسرتها بمنطقة العجوزة. وفقا لـ " القاهرة 24" .

وكشفت التحريات ، أنه قبل الحادث حضر طليقها ويعمل موظفا وطلب منها العودة إلى عصمته، لكنها رفضت ونهرته بشدة، فانهال عليها طعنا محدثا إصابات لها تمثلت في 25 طعنة نافذة أودت بحياتها، وبعد الانتهاء من الجريمة، نزل على ركبتيه واحتضن الجثة باكيًا، وردد قائلا: روحتي مني يا إيمان.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.