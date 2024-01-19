تراند اليوم : الكشف عن 5 أطعمة مضادة للشيخوخة وتحميك مثل " الدرع"

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في طول العمر وطبيب الطب التجديدي الدكتور نيل بولفين وخبيرة التغذية أماندا أورسيل ، في مقال لموقع CNBC، عن مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية، ما يساعد الجسم على التقدم في العمر بشكل جيد ويحميه "مثل الدرع".
وأشار إلى أن الأطعمة التي يمكن
1. التوت الأزرق
2. الطماطم
وأضافت أورسيل أن تناول الطماطم يمكن أن يساعد على حماية بشرتنا من الشيخوخة، من الداخل إلى الخارج ومحاربة التجاعيد ، وذلك لأنها مليئة بأصباغ مضادة للأكسدة تسمى اللايكوبين واللوتين وبيتا كاروتين.
3-الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة
الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة التي تطلق الطاقة ببطء هي عنصر أساسي آخر لمكافحة الشيخوخة بحسب أورسيل ،وتشمل هذه الأطعمة المعكرونة البنية والأرز والبطاطا الحلوة، وكذلك الفواكه والخضروات.
4. المكسرات
وتعد حفنة من المكسرات هي الوجبة الخفيفة المفضلة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء، وهي خمس مناطق في جميع أنحاء العالم يعيش فيها الأشخاص بانتظام حتى عمر 100 عام.
5. الزيوت الصحية
سواء كان سمك السلمون والسردين، فإن هذه الأسماك الزيتية مليئة بدهون أوميغا 3 الأساسية المهمة للمساعدة في التحكم في ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام، وفقا لأورسيل.