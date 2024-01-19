تراند اليوم : الكشف عن 5 أطعمة مضادة للشيخوخة وتحميك مثل " الدرع"

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في طول العمر وطبيب الطب التجديدي الدكتور نيل بولفين وخبيرة التغذية أماندا أورسيل ، في مقال لموقع CNBC، عن مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية، ما يساعد الجسم على التقدم في العمر بشكل جيد ويحميه "مثل الدرع".

وأشار إلى أن الأطعمة التي يمكن

تناولها يوميا لدرء الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ وحتى المساعدة في إصلاح الحمض النووي هي : 1. التوت الأزرق