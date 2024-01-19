تراند اليوم : صحفي يقاطع الجبير ويسأله عن تفاصيل مفاوضات السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. شاهد رد الوزير

صحيفة الخليج 365: قاطع أحد الصحفيين حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وسأله عن تفاصيل مفاوضات السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورد الجبير قائلا: "هذا شيء بيننا وبينهم، وسنفعل ذلك، ولن أدخل في تفاصيل معك بهذا الشأن، مع كامل الاحترام، أنا لست مخولا لأعطيكم تفاصيل ما يجري الآن".

وجاء ذلك خلال مشاركة الجبير في جلسة حوارية بعنوان: "خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش منتدى دافوس 2024:

وقال الجبير، إن المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم. وتابع: نريد أن نستفيد منه اقتصاديا ولا نريد لأطراف أخرى أن تأخذ أو تنقل مواردنا خارج المملكة".