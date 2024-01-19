تراند اليوم : "بعدما جمعت القطة "… امرأة متزوجة تخدع صديقاتها من أجل أن تسهر ليلة العمر مع زوجها في جناح فندقي

صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة خلال رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضها وصديقاتها للاستغلال من جانب صديقتهن المتزوجة، من أجل أن تسهر ليلة العمر مع زوجها في جناح فندقي.

وأوضحت الفتاة، أنها اتفقت مع صديقاتها على الذهاب إلى فندق وحجز جناح "قطة"، لقضاء وقت مع بعضهن خاصة أنهن لم يتجمعن منذ شهرين.

وأشارت إلى أنهن ذهبن إلى الفندق، وبحلول الساعة 12 ليلا طلبت صديقتهن المتزوجة أن يذهبن إلى منازلهن موضحة أنها لا تستطيع أن تنام خارج المنزل ولن يسمح لها زوجها بذلك وأيضا لا تريد أن يتجمع باقي صديقاتها بدونها.

وأضافت الفتاة، أنه في صباح اليوم التالي اكتشفن أن صديقتهن خدعتهن وبعد مغادرتهن، التقت بزوجها في الفندق ، داخل الجناح الذي دفعن قيمته.

ولفتت إلى أن صديقتهن بررت ما فعلته بقولها "معليش يا بنات، بس عشنا ليلة العمر"