شكرا لمتابعة خبر عن مُعلم يجبر بخاطر طالب رغم الموقف المحرج ٠٠فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد معلم اشادات واسعة بسبب سرعة بديهته وجبره لخاطر أحد طلابه رغم الموقف المحرج

وكان المعلم واقفا على منصة وأمامه العشرات من التلاميذ بينما كان يستعد المعلم للنطق باسم الطالب الفائز معه كأفضل طالب

ووقع المعلم في موقف محرج بسبب ظهور طالبين الاسم الرباعي لهما متطابقين ،إلا أن المعلم تدارك الموقف بطريقة محترفة وكرم التلميذين معا حتى لا يكسر بخاطر الآخر

ولاقى ردة فعل المعلم إعجاب واستحسان الكثير على مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بلطافة المعلم وحسن معاملته وتفاعله الرائع مع طلابه