تراند اليوم : بعدما كان يمثل 70 % .. بالفيديو.. "الجدعان" يكشف مفاجأة بشأن نسبة اعتماد المملكة على النفط كمصدر للدخل

صحيفة الخليج 365: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن النفط بات يشكل 35 % فقط من الاقتصاد السعودي بعدما كان يمثل 70 % سابقاً.

وأوضح الوزير الجدعان، في جلسة خاصة عن المسار المستقبلي في السعودية بمنتدى دافوس، أن الناتج المحلي غير النفطي نما إلى 65%.

مصادر بديلة عن النفط

وأضاف أن منهج المملكة واضح في المالية العامة والعوائد والمداخيل، ونحن نركز على قطاعات جديدة كالسياحة والرياضة والترفيه وكذلك الجانب الصناعي والتشغيلي.

إنتاج المملكة من النفط

وتابع: "لقد أنتجنا ما يعادل 11 مليون برميل من النفط يومياً خلال العام الماضي، وخفضنا السعر بنسبة 17%، وهذا يظهر مرونتنا وقدرتنا لأن نهجنا واضح في المالية العامة"، كما أن القطاع الخاص خلق الكثير من الوظائف خلال الـ 7 سنوات الماضية ووفر ما يزيد على 800 ألف وظيفة للرجال والنساء خلال عام 2023، مشيراً إلى أن مشاركة النساء تنعش الاقتصاد وتقدر بـ36% وهو أكثر مما استهدفته رؤية 2030.

المملكة تهتم بشبابها

من جهته أكدت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سمو الأميرة ريما بنت بندر، أن المملكة تهتم بشباب الوطن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" نحن في المملكة نتقدّم ونرتقي بشبابنا.. الشباب الأهم لدينا، ولكي يصنعوا الأساس والتأثير الإيجابي للعمل بشكل ديمناميكي، فيجب تشجيع الاقتصاد من خلال الشباب، وأن يلتزموا بتقديم أقدم نسخة من أنفسهم.