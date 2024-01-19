تراند اليوم : بالصور: الكشف عن سبب نفوق جماعي لأكثر من 160 فيلًا في زيمبابوي

ترجمة حصرية: أظهرت مجموعة صور مشاهد قاسية لوفاة عدد كبير من الفيلة بسبب الجفاف في زيمبابوي خلال الثلاث شهور الماضية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد نفق حوالي 160 من الأفيال الضخمة في غضون أسابيع في حديقة هوانج الوطنية في البلاد، في الوقت الذي لم تشهد البلاد نزول قطرة واحدة من المطر بين فبراير ونوفمبر 2023.

وفي أغسطس/آب تعرضت الحيوانات لضغوط شديدة للعثور على الطعام، وكان لنقص المياه تأثيرا كبيرا على وفرة مصادر الغذاء والتغذية.

وأبانت الصور جثث الأفيال ملقاة في برك المياه بعد هطول الأمطار في نهاية نوفمبر، فيما تقوم النسور الانتهازية بالحفر في جيف الحيوانات النافقة.

كما أنه بمجرد هطول الأمطار، مات المزيد من الأفيال بعد أن علقت في الوحل، ولم تتمكن من تحرير نفسها بسبب حالة الضعف والجوع الذي سببه الجفاف ونقص الغذاء.