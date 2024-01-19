تراند اليوم : «غير موهوب».. بالفيديو: أول تعليق للهريفي على إمكانيات اللاعب البليهي

صحيفة الخليج 365: تحدث الناقد الرياضي فهد الهريفي، عن علي البليهي مدافع الهلال والمنتخب الوطني، قائلاً: "هو حالة يجب أن تُدرس".

وأضاف الهريفي في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج "رياضة سكوب":"البليهي ينقصه بعض الإمكانيات، ولكنه يطور من مستواه"، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يتطور أفضل بكثير من اللاعب الموهوب.

وأتم:"البليهي غير موهوب ولكنه طور من نفسه حتى استطاع تكوين شخصية له داخل الملعب، وأصبح عنصر ذا أهمية كبيرة في الفريق، وحفر اسمه ضمن قائمة أفضل مدافعين بالكرة السعودية".