تراند اليوم : «غير موهوب».. بالفيديو: أول تعليق للهريفي على إمكانيات اللاعب البليهي

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صحيفة الخليج 365: تحدث الناقد الرياضي فهد الهريفي، عن علي البليهي مدافع الهلال والمنتخب الوطني، قائلاً: "هو حالة يجب أن تُدرس".
وأضاف الهريفي في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج "رياضة سكوب":"البليهي ينقصه بعض الإمكانيات، ولكنه يطور من مستواه"، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يتطور أفضل بكثير من اللاعب الموهوب.
وأتم:"البليهي غير موهوب ولكنه طور من نفسه حتى استطاع تكوين شخصية له داخل الملعب، وأصبح عنصر ذا أهمية كبيرة في الفريق، وحفر اسمه ضمن قائمة أفضل مدافعين بالكرة السعودية".