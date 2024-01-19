تراند اليوم : في أحدث ظهور له.. شاهد: نجل ترامب "بارون" يتجاوز والده في "الطول" أثناء حضورهما جنازة والدة ميلانيا بفلوريدا

ترجمة حصرية: أصبح بارون، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الآن الأطول في العائلة بشكل مريح، حيث كان شاهقًا فوق والده في جنازة جدته بفلوريدا.

وظهر الأب والابن يقفان بجانب بعضهما البعض أثناء حزنهما على والدة ميلانيا ترامب، أماليا كنافس، التي توفيت في 9 يناير عن عمر يناهز 78 عامًا، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبلغ طول بارون، البالغ من العمر 17 عامًا، 6 أقدام و7 بوصات، وهو أطول حتى من والده الرئيس السابق الذي يبلغ طوله 6 أقدام و3 بوصات وهو نفسه شخصية شاهقة.

وعزا ترامب النمو المذهل لابنه إلى الطبخ السلوفيني التقليدي لكنافس في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية قبل المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

وقال مازحا أمام حشد من المؤيدين: "هكذا أصبح طويل القامة، ولم يكن يأكل سوى طعامها".