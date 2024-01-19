تراند اليوم : شاهد.. شاب يفتح باب الطوارئ في مطار أمريكي بالقوة لإنقاذ جده المريض.. وعندما وصل للطائرة كانت الصدمة!

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو شابا وهو يحاول فتح باب مطار سانت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية بالقوة ليلحق بجده المريض بعدما جاء متأخرا.

وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب ذو الشعر الطويل 30 عاما وهو يركل في لفتح باب مخرج الطوارئ عند إحدى بوابات الصعود إلى الطائرة حتى نجح في فتحه.

وبحسب صحف أجنبية فقد وقع الحادث في 1 يناير لشاب حجز تذكرة لولاية كولورادو لزيارة جده المريض وفي حالة حرجة لكنه تأخر وأغلقوا البوابة فغضب وفتح الباب بالقوة ونزل لأرضية المطار.

وعندما وصل للطائرة وقفز محاولاً الركوب اختفى وبالبحث عنه عثروا عليه لاحقاً ميتاً داخل المحرك.