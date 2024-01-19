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تراند اليوم : «غير موهوب».. بالفيديو: أول تعليق للهريفي على إمكانيات اللاعب "علي البليهي"

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صحيفة الخليج 365: تحدث المحلل الرياضي فهد الهريفي، عن علي البليهي مدافع الهلال والمنتخب الوطني، قائلاً: "هو حالة يجب أن تُدرس".

وأضاف الهريفي في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج " سكوب":"البليهي ينقصه بعض الإمكانيات، ولكنه يطور من مستواه"، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يتطور أفضل بكثير من اللاعب الموهوب.

وأتم:"البليهي غير موهوب ولكنه طور من نفسه حتى استطاع تكوين شخصية له داخل الملعب، وأصبح عنصر ذا أهمية كبيرة في الفريق، وحفر اسمه ضمن قائمة أفضل مدافعين بالكرة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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